رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى برقم الجلوس الآن عبر الدستور 

فعلت جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع الإلكتروني بالتزامن مع اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الدستور

وحصلت جريدة الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا الدخول عبر موقع جريدة الدستور واختيار نتيجة الثانوية العامة أو الدخول مباشرة إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا.

ثانيًا : كتابة رقم جلوس طالب الثانوية العام.

ثالثًا: كتابة الكود الظاهر أمامك على الشاشة.

رابعًا : اضغط على زر اعرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2033 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم نتائج الامتحانات 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

• تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج الامتحانات من هنا.

• الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2033 الدور الثاني.

• إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

• اضغط على عرض النتيجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وكانت امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني قد انطلقت يوم 20 أغسطس الماضي، واستمرت حتى يوم 29 من الشهر ذاته.

وشارك في أداء الامتحانات 118605 طلاب وطالبة من الشعب الثلاث العلمية للعلوم والرياضة، والأدبية.

وأدى الطلاب الامتحانات وفقا الجدول التالي:-

• 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

• 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

• 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

• 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

• 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

• 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

• 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

• 27 أغسطس الديناميكا.

• 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

• 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

قد يهمك..

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

النتائج مبشرة| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

اللينك الرسمي| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور