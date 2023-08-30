الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

النتائج مبشرة| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، واعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كشفت مصادر، داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مطلع الأسبوع المقبل، حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بتنسيق المرحلة الثالثة.

وأوضحت المصادر أن أعمال تصحيح امتحانات  الثانوية العامة الدور الثاني 2023 شارفت على الانتهاء، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، موضحة أن مؤشرات النتيجة تُظهر ارتفاع نسبة النجاح في الدور الثاني عن الدور الأول.

وأشارت إلى أن منح درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يعتمد على ضوابط وآليات يتم الالتزام بها مع مراعاة حالات الطلاب التى تحتاج درجات للوصول إلى درجة النجاح أيضا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

اختتام امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2023 اليوم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والكليات المتاحة في التنسيق

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الباقين للدور الثاني 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، بعد رسوبهم في مادتين أو أقل.

وأدى الطلاب الامتحانات وفقا الجدول التالي:-

  • 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية
  • 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.
  • 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
  • 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.
  • 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.
  • 27 أغسطس الديناميكا.
  • 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
  • 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر اتباع الخطوات التالية:-

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والكليات المتاحة في التنسيق

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

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