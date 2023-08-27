الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وذلك بالتزامن مع استمرار امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، والذي يستمر حتى 29 أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ويتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب انتهاء الامتحانات لعام 2023، حيث تعمل الكنترولات  على تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان أولًا بأول، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن  الطالب الذي رسب في مادة وأدى الامتحان فيها بالدور الثاني يحصل على 50% من درجة النجاح فقط.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

والجدول المتبقي من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 هو كالتالي حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس: الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وسوف تظهر نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواءالامتحانات بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الدور الثاني امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

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