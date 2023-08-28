جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والكليات المتاحة في التنسيق

يجري الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم ، حيث يؤدى يبلغ حوالي 118.605 طالب وطالبة الامتحانات التي بدأت في 19 أغسطس الجاري ، وتنتهي مع نهاية الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والكليات المتاحة لهم .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يجري طلاب الثانوية العامة الدور الثاني اليوم الاثنين امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحته (التفاضل والتكامل) لطلاب الشعب الثلاث، على أن ينتهي الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني غدًا الثلاثاء بمواد الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) .

ويحق للطلاب الذين رسبوا في مادتين أو أقل خلال امتحانات الدور الأول دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 و يحصلون على درجة النجاح فقط .

الكليات المتاحة في تنسيق طلاب الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ثانوية عامة والتي تبدأ بعد ظهور نتيجة الدور الثاني ليتمكنوا من الالتحاق بالكلية قبل بداية العام الدراسي، ومن الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصوره

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بنها

ويمكنهم لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاطلاع على القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة لهم من خلال زيارة صفحة وزارة التعليم العالي على الفيس بوك .