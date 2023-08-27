قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبى لطلاب الثانوية
حددت وزارة التعليم العالي قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة، موضحة أنه سيتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فور إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتعرض الدستور قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي .
كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
الفني التجارى بالعريش
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
تربية رياضية بنين العريش
كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية أسوان
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنين مطروح
العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية رياضية بنات السويس
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
ش.مطاعم فني سياحة مطرية
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
تربية نوعية موسيقية عين شمس
المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة .
ويمكنك قراءة القائمة الكاملة لـ كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي المصرية على "فيسبوك".