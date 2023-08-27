قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبى لطلاب الثانوية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 05:18 م 8/27/2023 5:18:40 PM

حددت وزارة التعليم العالي قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة، موضحة أنه سيتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فور إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتعرض الدستور قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي .

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة .

ويمكنك قراءة القائمة الكاملة لـ كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 أدبي من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي المصرية على "فيسبوك".