الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تعلن وزارة التعليم العالي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي وباقي التخصصات فور انتهاء مرحلة كتابة رغبات طلاب الدبلومات الفنية .

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي قريب من العام الماضي ، وتعرض الدستور مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي بعد انتهاء مرحلة كتابة الرغبات للطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات والتي ستبدأ الشهر المقبل .

ويبدأ طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي في كتابة رغباتهم عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة من ذلك، وذلك من خلال موقع التنسيق الالكتروني من الرابط التالي من هنا.

، وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي العام الماضي كالتالي:

شروط القبول بالكليات للشهادات الفنية 2023

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات سواء دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام قديم)أو (إعداد مهني)، ويتم ترشيحهم على أساس المجموع المواد التحريرية.

أما النظام المطور و (ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلي – المجمع التكنولوجي ) فيتم الحاقهم بالجامعات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

وحملة دبلوم معهد السالزيان والدون بوسكو، و تدريب شركة الترسانة بالإسكندرية، فيتم التحاقهم بالجامعات على أساس النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب الواردة بالشهادة.

الكليات المتاحة لحملة الشهادات الفنية 2023

حددت وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الالكتروني الكليات التي تقبل حملة الشهادات الفنية وهي كليات الآثار جامعات «القاهرة - الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق –مطروح »، بأقسام «ترميم آثار– ترميم دقيق- ترميم معماري».

وكلية التربية جامعة حلوان

كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان أقسام «م جاهزة – نسيج – جلود وبدائلها»، وجامعة المنوفية قسم ملابس جاهزة ، والعريش أقسام «ملابس جاهزة- نسيج».

وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان من جميع التخصصات، وكذلك جامعة السويس، سوهاج، وبني سويف.