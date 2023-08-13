ترتفع معدلات البحث عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مع انتهاء تسجيل المرحلة الأولى لتنسيق الكليات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة من الأسبوع الماضي وفي انتظار إعلان نتائج تنسيق المرحلة وانطلاق تنسيق باقي المراحل الأخرى.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

في التقرير التالي نوضح موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم فور إعلان نتيجة المرحلة.

من المتوقع أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد الانتهاء من جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني، أي مع بداية الشهر الجديد.

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية طلاب نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق).

مع العلم أن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 بدأ من مجموع 60% فأكثر، وكذلك بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.



الأوراق المطلوبة لتقديم تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مع بدء الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية وانتظار نتيجة التنسيق يكون التقديم في الكليات والمعاهد بالأوراق التالية

- استمارة شهادة الدبلوم الفني

- أصل شهادة الميلاد

- عدد 6 صور شخصية

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- نموذج 6 جند

- شهادة الحصول على لقاح كورونا

اختبارات الدبلومات الفنية 2023



وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" في بداية أغسطس الجاري.



وذلك للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022-2023 ويتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.



نسب النجاح في الدبلومات الفنية 2023



في يوليو الماضي اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة

نجاح 64،47%.

وكان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة في جميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد 1337 مادة امتحانية في الفترة، والتى استمرت من الفترة من 27 مايو 2023 إلى 7 يونيو 2023.

ويبلغ إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام.