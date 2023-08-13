بالدرجات والنسبة المئوية.. تنسيق كلية التربية الرياضية 2023

يعد تنسيق كلية التربية الرياضية 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على محرك البحث جوجل، "الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

من ناحيتها مازالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تدرس تحديد الحد الأدنى للالتحاق بكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة 2023، ولكن هناك توقعات تشير إلى اقتراب تنسيق هذا العام من تنسيق العام الماضي، بسبب تقارب نسب النجاح بين طلاب الثانوية العامة لهاذ العام وبين طلاب الثانوية العامة للعام الماضى.

- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية 2023

من المتوقع أن يقترب تنسيق كلية تربية رياضية 2023 من تنسيق العام الماضي، لأن طلاب الثانوية العامة 2023 حصلوا على شرائح درجات تتقارب من العام الماضي، وفيما يلي تنسيق كلية تربية رياضية للشعبتين العلمية والأدبية 2023:

- تنسيق كلية تربية رياضية 2022 للشعبة الأدبية بنين

جاء الحد الأدني لكلية تربية رياضية 2022 أدبي بنين من 208 درجات أي 50.73%، وفقًا للآتي:

تنسيق تربية رياضية بنين الإسكندرية

239 وهو ما يعادل 58.29%

تنسيق تربية رياضية بنين المنصورة

238 يعادل 58.05%

تنسيق تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

238 يعادل 58.05%

تنسيق تربية رياضية بنين بنها

238 يعادل 58.05%

تنسيق تربية رياضية بنين طنطا

232 يعادل 56.59%

تنسيق تربية رياضية بنين كفرالشيخ

231 يعادل 56.34%

تنسيق تربية رياضية بنين الزقازيق

230 يعادل 56.10%

تنسيق تربية رياضية بنين مطروح

227 يعادل 55.37%

تنسيق تربية رياضية بنين السويس

225 يعادل 54.88%

تنسيق تربية رياضية بنين المنيا

224 يعادل 54.63%

تنسيق تربية رياضية بنين أسيوط

223 يعادل 54.39%

تنسيق تربية رياضية بنين حلوان

223 يعادل 54.39%

تنسيق تربية رياضية بنين الفيوم

220 يعادل 53.66%

تنسيق تربية رياضية بنين مدينة السادات

219 يعادل 53.41%

تنسيق تربية رياضية بنين بني سويف

217 يعادل 52.93%

تنسيق تربية رياضية بنين سوهاج

216 يعادل 52.68%

تنسيق تربية رياضية بنين جنوب الوادي

216 يعادل 52.68%

تنسيق تربية رياضية بنين أسوان

215 يعادل 52.44%

تنسيق تربية رياضية بنين العريش

210 يعادل 51.22%

تنسيق تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

209 يعادل 50.98%

تنسيق تربية رياضية بنين الوادي الجديد

208 يعادل 50.73%

- تنسيق تربية رياضية 2022 أدبي بنات

جاء تنسيق كلية تنسيق تربية رياضية بنات 2022 للشعبة الأدبية بحد أدني 209 درجات ونسبة 50.98%، وفقًا للآتي:

تنسيق تربية رياضية بنات

تنسيق تربية رياضية بنات بنها

278 يعادل 67.80%

تنسيق تربية رياضية بنات دمياط

250 يعادل 60.98%

تنسيق تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

241 يعادل 58.78%

تنسيق تربية رياضية بنات السويس

231 يعادل 56.34%

تنسيق تربية رياضية بنات الزقازيق

224 يعادل 54.63%

تنسيق تربية رياضية بنات طنطا

221 يعادل 53.90%

تنسيق تربية رياضية بنات الإسكندرية

217 يعادل 52.93%

تنسيق تربية رياضية بنات المنصورة

216 يعادل 52.68%

تنسيق تربية رياضية بنات المنيا

214 يعادل 52.20%

تنسيق تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

213 يعادل 51.95%

تنسيق تربية رياضية بنات بور سعيد

211 يعادل 51.46%

تنسيق تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

210 يعادل 51.22%

تنسيق تربية رياضية بنات الفيوم

209 يعادل 50.98%

تنسيق تربية رياضية بنات مدينة السادات

209 يعادل 50.98%

- تنسيق كلية تربية رياضية بنين 2022 (علمى)

جاء تنسيق كلية تربية رياضية بنين 2022 للشعبة العلمية بحد أدني 209 درجات أي بنسبة 50.98%، وفقًا للآتي:

تنسيق تربية رياضية بنين دمياط

290 يعادل 70.73%

تنسيق تربية رياضية بنين بورسعيد

235 يعادل 57.32%

تنسيق تربية رياضية بنين مطروح

220 يعادل 53.66%

تنسيق تربية رياضية بنين الفيوم

209 يعادل 50.98%

- تنسيق كلية تنسيق تربية رياضية بنات 2022 (علمي)

جاء الحد الأدني للقبول في تنسيق تربية رياضية بنات 208 درجة بنسبة 50.73%، وفقًا للآتي:

تنسيق تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

230 يعادل 56.10%

تنسيق تربية رياضية بنات دمياط

224 يعادل 54.63%

تنسيق تربية رياضية بنات مدينة السادات

213 يعادل 51.95%

تنسيق تربية رياضية بنات الوادي الجديد

212 يعادل 51.71%

تنسيق تربية رياضية بنات أسيوط

209 يعادل 50.98%

تنسيق تربية رياضية بنات الفيوم

208 يعادل 50.73%