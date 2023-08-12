يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي رياضة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل شيء عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي رياضه، في هذا السياق تنشر الدستور تفاصيل تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023 علمي رياضة وذلك بالتزامن قرب إعلان نتيجة المرحلة الأولى والتي سوف تعلن في 14 أغسطس الجاري.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة: بداية من الحاصلين على أقل من 83.41% والكليات التى سوف تكون متاحة كالتالي:

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي رياضة

- كلية التكنولوجيا والتنمية.

- الإعلام للشعبة العلمية.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- الحقوق إنجليزي.

- كلية الحقوق.

- كلية التجارة.

- كلية التربية.

- كلية الآداب.

- دار علوم.

- كلية الفنون الجميلة.

- كلية تربية نوعية.

- كلية الزراعة.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد فتح النقل وتقليل الاغتراب أنه سوف يكون عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المرحلة الثانية للتنسيق سوف تكون عقب يوم 14 أغسطس الجاري.

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