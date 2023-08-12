الآن متاح تنسيق كلية تربية رياضية 2023 المتوقع.. وأقسام الكلية في الجامعات المصرية

تنسيق كلية تربية رياضية 2023 محور اهتمام الكثيرين من الطلاب حاليا خاصة الذين أدوا اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو الماضي وقبيل الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

قائمة تنسيق كلية تربية رياضية 2023 المتوقع

كلية تربية رياضية في مقدمة اهتمامات طلاب الشعبة العلمية والأدبية، وذلك نظرا لتعدد أقسامها المطلوبة في سوق العمل المصري وفي الدول العربية سواء في المدارس أو الأندية الرياضية لتكوين البنية الجسمانية للنشئ لذلك يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات القدرات المؤهلة لدخول الكلية ويتم اخبار مكتب التنسيق بأسماء الطلاب المجتازين للاختبارات.

جاء تنسيق كلية تربية رياضية 2023 في الجامعات المصرية كما يلي:-

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية 58.9%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة 58.5%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة شبين الكوم 58.5%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة بنها 58.5%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة طنطا 56.59%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ 56.3%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق 56.10%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة مطروح 55.37%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة السويس 54.88%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنيا 54.63%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط 54.39%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة حلوان 54.39%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم 53.66%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف 52.93%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج 52.68%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي 52.68%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة أسوان 52.44%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الإسماعيلية 50.98%.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد 50.73%.

أقسام كلية التربية الرياضية في الجامعات المصرية 2023

هناك العديد من الأقسام في كلية التربية الرياضية بالجامعات المصرية المختلفة على مستوى الجمهورية وهى كما يلي:-

قسم الإدارة الرياضية.

قسم الترويض الرياضي.

قسم علوم الحركة الرياضية.

قسم علوم الصحة الرياضية.

قسم تمارين كبار السن.

قسم تدريب الرياضات الجماعية.

قسم تدريب الرياضات الفردية.

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