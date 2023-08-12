السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

100 يوم صحة.. تقديم 154 ألفًا و191 خدمة فى كل التخصصات الطبية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 154 ألفا و191 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الجمعة 11 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و566 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 18 ألفا و902 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ752 طفلا، فيما قدمت 25 ألفًا و67 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن المبادرة قدمت 343 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و380 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1944 مواطنا.

وقال إن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 8 آلاف و381 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 6 آلاف و584 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 14 ألفا و44 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 26 ألفا و782 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 43 ألفا و446 طفلا.

وأضاف أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

التطعيمات الروتينية التواصل المجتمعي التوعوية التوعية والتثقيف الاعتلال الكلوى التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة

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