السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يترقب مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأسرهم من تفعيل رابط نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن أسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها من خلال آليات مكتب التنسيق للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتم التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع والتوزيع الجغرافي.

رابط نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

انتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 أغسطس 2023 تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وفقا للحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه وينتظر حاليا الطلاب الإعلان عن النتائج وأسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).

يذكر أن الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب شعبة علمي علوم 362 درجة بنسبة 88.29 % وطلاب الشعبة الهندسية 342 درجة بنسبة 83.41 % وطلاب الشعبة الأدبية 289.5 بنسبة 70.61% حيث تم تسجيل الرغبات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 أغسطس واستر لمدة 5 أيام فقط.

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موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

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موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس 2023 خلال مؤتمر صحفي حيث يتم الإعلان عن الحد الأدني لكل كلية من الكليات المتاحة في المرحلة الأولى لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

كما سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم فى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023-2024 لكافة الشعب الدراسية وموعد تفعيل الموقع لتسجيل رغبات الطلاب وفقا للقواعد مكتب التنسيق المتعارف عليها خلال السنوات الماضية.

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لطلاب الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين

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الاستعلام عن الكليات المرشح لها طلاب المرحلة الأولى من التنسيق 

يمكن من خلال رابط نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 معرفة كافة الكليات المرشح لها الطلاب، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى.
  • إدخال بيانات الطالب بدقة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.

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