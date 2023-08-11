الآن.. توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024

مع قرب موعد إعلان نتيجة تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى، شغل أذهان الأهالي معرفة توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024 عبر “جوجل”.

وتُعتبر كلية التمريض واحدة من أفضل الكليات الطبية التي بات الكثير من طلبة المرحلة الثانوية يفضلون الانضمام بها خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما بها من مميزات يحصل عليها الطلبة الدارسين في تلك الكلية، وأبرزها وجود إماكنية الالتحاق بمجموع أقل من مجموع الكليات الطبية الآخرى والتكليف عقب التخرج مباشرة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024

وفي السطور التالية، تنشر «الدستور» مؤشرات تنسيق كليات التمريض في الجامعات الحكومية، وكذلك بعض مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية للتمريض، وذلك وفقًا لتنسيق العام الماضي.

ووفقًا لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية بالعام الماضي 2022 لطلبة الثانوية العامة في الشعبة العلمية (علمي علوم)، وجاءت كلية التمريض من ضمن كليات المرحلة الثانية، وذلك عقب أن بلغ الحد الأدنى للقبول بها حوالي 69.26%.

تنسيق كلية التمريض في جميع المحافظات