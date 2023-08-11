الآن.. توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024
مع قرب موعد إعلان نتيجة تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى، شغل أذهان الأهالي معرفة توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024 عبر “جوجل”.
وتُعتبر كلية التمريض واحدة من أفضل الكليات الطبية التي بات الكثير من طلبة المرحلة الثانوية يفضلون الانضمام بها خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما بها من مميزات يحصل عليها الطلبة الدارسين في تلك الكلية، وأبرزها وجود إماكنية الالتحاق بمجموع أقل من مجموع الكليات الطبية الآخرى والتكليف عقب التخرج مباشرة.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024
وفي السطور التالية، تنشر «الدستور» مؤشرات تنسيق كليات التمريض في الجامعات الحكومية، وكذلك بعض مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية للتمريض، وذلك وفقًا لتنسيق العام الماضي.
ووفقًا لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية بالعام الماضي 2022 لطلبة الثانوية العامة في الشعبة العلمية (علمي علوم)، وجاءت كلية التمريض من ضمن كليات المرحلة الثانية، وذلك عقب أن بلغ الحد الأدنى للقبول بها حوالي 69.26%.
تنسيق كلية التمريض في جميع المحافظات
- تنسيق كلية التمريض جامعة بورسعيد: 351 درجة بنسبة 85.60%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة المنصورة: 347 درجة بنسبة 84.63%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا: 344 درجة بنسبة 83.90%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة دمياط: 340 درجة بنسبة 82.92%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة الزقازيق: 337 درجة بنسبة 82.19%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة دمنهور: 334 درجة بنسبة 81.46%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم: 332 درجة بنسبة 80.97%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة بنها: 323 درجة بنسبة 78.78%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة كفر الشيخ: 322 درجة بنسبة 78.63%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة أسيوط: 321 درجة بنسبة 78.29%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة سوهاج: 317 درجة بنسبة 77.31%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة المنيا: 313 درجة بنسبة 76.34%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة جنوب الوادي: 312 درجة بنسبة 76.09%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة القاهرة: 311 درجة بنسبة 75.85%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة عين شمس: 307 درجة بنسبة 74.87%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 307 درجة بنسبة 74.87%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة الإسكندرية: 306 درجة بنسبة 74.63%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة مطروح: 306 درجة بنسبة 74.63%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة بني سويف: 301 درجة بنسبة 73.41%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة حلوان: 300 درجة بنسبة 73.17%.
- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة الفيوم: 296 درجة بنسبة 65.60%.
- تنسيق كلية التمريض جامعة أسوان: 284 درجة بنسبة 69.26%.