السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات هامة من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

 

أعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية عن مجموعة من التعليمات لطلاب الشهادة الثانوية (2022& 2023) (الثانوية العامة المصرية- الثانوية المعادلة العربية- الثانوية المعادلة الأجنبية- الثانوية الأزهرية- مدارس ستيم- مدارس النيل).

حيث يهيب مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول سرعة رفع صور المستندات العلمية والشخصية الخاصة بهم على موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة، حتى يتم  الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بهم (خاصة طلاب الثانوية الإنجليزية IG وطلاب الدبلومة الأمريكية AD- وطلاب الثانوية السعودية فيما يتعلق بالاختبارات التي تدخل في حساب المجموع الكلي للطالب).

كذلك على طلاب الشهادة الثانوية العامة/ الثانوية الأزهرية/ مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم- مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا ضرورة الالتزام  بالتقديم على الأيقونة الخاصة بهم على موقــع التقديم الإلكتروني- وعدم  التسجيل في الأيقونات الأخرى غير المخصصة لهم لعدم إحداث ازدواجية على الموقع، علما بأنه سيتم تفعيل أيقونة الخاصة بهؤلاء الطلاب فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية  للعام الجامعي 2023/2024 (تنسيق 2023).

كما نوه مكتب القبول الإلكتروني على الطلاب المصريين المحولين من الجامعات السودانية والروسية غير المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمتقدمين للتحويل المناظر بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية ضرورة الاستعداد للامتحان تحديد المستوى المقرر عقده بشكل مركزي يوم الأحد الموافق 27/8/2023 بمقر كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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