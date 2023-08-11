لطلاب الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين

تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

تنسيق الأزهر 2023 بنين علمى

يبحث خريجى الثانوية الأزهرية لهذا العام 2023 عن تنسيق كليات جامعة الأزهر الشريف من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أنه جارى الإعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة بالجامعة وذلك من خلال منشور لها عبر موقعها الإلكترونى، مشيرة إلى أن تنسيق هذا العام يقترب من تنسيق العام الماضى 2022- 2023.

وكانت مشيخة الأزهر الشريف قد أعلنت العام الماضى 2022، عن تطبيق قرار توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وكان تنسيق العام الماضى ٢٠٢٢/٢٩٢٣ وفقا لما يلي:

كليات طب القاهرة

تنسيق كليات الطب للبنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%،

طب دمياط

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %،

طب اسيوك

كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %،

صيدلة القاهرة

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %،

طب اسنان القاهرة

كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

هندسة القاهرة

وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %،

، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

تنسيق الأزهر 2022/2023 علمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82 %.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 %.

اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46 %.

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %.

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %.

كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 %.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 %.



كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%

تعرف على تنسيق القسم الأدبي بنين لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32% ،

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 % ،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %،

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %،

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

القسم العلمى بنات 2023



كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 %.

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%،

القسم الأدبى بنات 2023



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%.

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %.

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %.