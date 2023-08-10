الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية الجديدة للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في وقت سابق، أن الحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهو لم يعلن حتى الآن.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا القبول بالجامعات الأهلية والخاصة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة التي من المقرر أن تعلن يوم الإثنين الموافق 14 اغسطس الجاري.

تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

وجاء تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

الطب 82%

طب الأسنان80%

العلاج الطبيعي 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

الحاسبات 55%

 

والكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024 ، فسيتم الإعلان قريباً عن تشغيل كليات ( طب الأسنان – العلاج الطبيعي – علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – العلوم )، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي ، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات ( العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – الهندسة الفنون الفنون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الشأن.

موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

مصاريف جامعة حلوان الأهلية الجديدة 

 

أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية، مصاريف بعض كليات جامعة حلوان الأهلية 2024، حيث مصاريف كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية بنحو 48 ألف جنيه، ومصاريف كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بـ35 ألف جنيه، ومصاريف كلية الفنون والفنون التطبيقية 35 ألف جنيه، ولم تعلن الجامعة مصاريف طب الأسنان، ومصاريف العلاج الطبيعي وباقي الكليات الأخرى.

الموافقة على طلبات مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لاستكمال مشروعاتهم

"القومي للمرأة" يعقد ورشة عمل عن "مهارات التواصل الفعال ونشر الوعي بالرسائل الإيجابية"

الأولى للثانوية العامة الجامعات الأهلية والخاصة الجامعة الجامعات الأهلية التكنولوجيا الحيوية التكنولوجي التطبيقية تنسيق تنسيق جامعة حلوان تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

مواد متعلقة

معهد بحوث الإلكترونيات يبتكر جهازًا لتوفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعى

موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

زلزال بقوة 4.76 درجة ريختر يضرب شمال دمياط

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023

عرض"أحدب نوت دام" لجامعة عين شمس فى المهرجان القومي للمسرح

المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث يكرم نائب رئيس جامعة عين شمس السابق

مع ختام مدة الرغبات.. قراءة فى أبرز مظاهر المرحلة الأولى من التنسيق 2023

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

نقيب الفلاحين: أعلى سعر كيلو للأرز 20 جنيهًا بالأسواق المصرية في ذلك الموعد

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟