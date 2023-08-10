تعرف على تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية الجديدة للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في وقت سابق، أن الحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهو لم يعلن حتى الآن.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا القبول بالجامعات الأهلية والخاصة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة التي من المقرر أن تعلن يوم الإثنين الموافق 14 اغسطس الجاري.

تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

وجاء تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

الطب 82%

طب الأسنان80%

العلاج الطبيعي 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

الحاسبات 55%

والكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024 ، فسيتم الإعلان قريباً عن تشغيل كليات ( طب الأسنان – العلاج الطبيعي – علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – العلوم )، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي ، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات ( العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – الهندسة الفنون الفنون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الشأن.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية، مصاريف بعض كليات جامعة حلوان الأهلية 2024، حيث مصاريف كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية بنحو 48 ألف جنيه، ومصاريف كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بـ35 ألف جنيه، ومصاريف كلية الفنون والفنون التطبيقية 35 ألف جنيه، ولم تعلن الجامعة مصاريف طب الأسنان، ومصاريف العلاج الطبيعي وباقي الكليات الأخرى.