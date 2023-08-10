الموافقة على طلبات مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لاستكمال مشروعاتهم

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية لا تألون جهدا في تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما أوصت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وشددت على الانتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشيا مع استضافة الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر من العام الماضي حول العمل المناخي.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة استمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية ومسئولي شركات المرافق العامة وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على "مهل- تنازلات- إضافة نشاط جديد... وغيرها" لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

كما وافقت اللجنة على 11 طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع 4 طلبات بوادي النطرون وعدد 7 طلبات بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.

وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص أراضي لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون 337 مشروع وجاري السير في تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تخصيص أراضي لها لإقامة استثمارات عليها (89) مشروع منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.

هذا وقد وجهت نهال بلبع، خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وكذا عرض المشروعات بصفة دورية، مع التأكيد على تكثيف الحملات والجولات على المنشآت والمصانع للتأكد من الالتزام بتوافر كافة الاشتراطات ومنها أمن الحريق، بالتنسيق مع الحماية المدنية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، واستيفاء كافة الاشتراطات وتدريب العاملين على استخدام تلك المعدات والأدوات.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التواصل المستمر بالمستثمرين والاستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات.