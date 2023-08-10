"القومي للمرأة" يعقد ورشة عمل عن "مهارات التواصل الفعال ونشر الوعي بالرسائل الإيجابية"

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في بنى وسيف، اليوم الخميس، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ورشة عمل لعضوات فرع المجلس والفتيات المتطوعات ومنسقي برنامج الادخار والإقراض وذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة برفع الوعي لدى السيدات بالقضايا المجتمعية التي تهم الأسرة المصرية، بحضور الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس المؤسسة العربية للإعلام والثقافة والمخرجة بالتليفزيون المصري.

وتناولت الورشة مهارات التواصل الفعال وأهمية نشر الوعي بالرسائل الإيجابية ودور المرأة في مواجهة الإشاعات والأزمات الاقتصادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه تم إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات، وذلك أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر في نفس الإطار الزمني للحملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالإضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا وأهناسيا.

وأضافت “نرمين” أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وإنجازات الدولة في التنمية على كافة المستويات وتوعيتهم بمدى خطورة الإشاعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب.

وتشمل أولى الحملات قرى صفط راشين طنسا بني مالو، بني ماض، النويرة، المشيد الأبيض، بليفي، شريف باشا، الكوم الأحمر، دنديل، البرج والحملة الثانية بقرى طحا البيشة، الضباعنة، بني قاسم، العواونة، منا، طمسا الملقم، طحا بوش، كفر أبوشهبة، نزلة المشارقة، منشأة كساب.

والحملة الثالثة بقرى (السلطاني، الشهيد حسن علام، بني مؤمنة، باهى، الهوة، أهناسيا الخضراء، الزيتون، بني عدي، تزامنت الغربية، بني هارون والحملة الرابعة في قرى الملاحية البحرية هربشنت، إسمنت، جزيرة أبي صالح أطوال، جزيرة المساعدة، تفونه، قاي، بني هاني والحملة الخامسة بقرى البرانقة، جزيرة ببا، الحمام، الحرجة، انفسط، الهرم، صفط الشرقية والغربية، الميمون.

بينما تشمل الحملة السادسة بقرى نزلة الشريف، زاوية الناوية، الفقاعي، بهبشين بني زايد، السنطور، دشطوط، بدخل، ميانة، بمراوة، والحملة السابعة في قرى أبي شربان، طوة، هلية، سدس، طما فيوم، منشأة عبد الصمد، الشوبك، كوم أبوخلاد، منشأة أبي مليح، كوم النور فيما تشمل الحملة الثامنة قرى فياضة الغربية، قمبش، طرشوب، دلاص، الرياض، أبو صير، الحومة، أبويط، قمن العروس، زاوية المصلوب.

بالإضافة إلى عقد 6 أمسيات مركز شباب قمبش، نجع العرب بأبوصالح، وحدة الهرم الصحية، مركز شباب تزامنت الشرقية، مركز شباب النويرة، طمسا بني مالو.