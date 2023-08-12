السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023.. والكليات المتاحة للطلاب

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

زاد البحث عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم وذلك عقب انتهاء تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2023-2024 حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023-2024 خلال منتصف الأسبوع الحالي حيث تم تسجيل رغبات طلاب الشعب الدراسية الثلاثة (العلمية، الهندسية، الأدبية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 ويتم فحص كافة رغبات الطلاب لإعلان نتائج التنسيق من خلال القواعد والضوابط المتعارف عليها للترشيح للكليات والتي تتلخص في (مجموع الطالب، شعبته الدراسية، محل إقامته).

ويتم ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن الحد الأدني للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لكافة الشعب الدراسية.

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لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.. تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

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لطلاب الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتقدمين بأوراقهم في المرحلة الثانية من التنسيق معرفة الكليات المتاحة لهم لتسجيلها في الراغبات والتي يمكن الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • كلية طب بيطري.
  • كلية حاسبات ومعلومات.
  • كلية الذكاء الاصطناعي.
  • كلية التمريض.
  • كلية الزراعة.
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • كلية الآثار.
  • كلية الإعلام.
  • كلية التخطيط العمراني.
  • كلية الفنون الجميلة.
  • كلية الفنون التطبيقية.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية التربية.
  • كلية الآداب.
  • كلية التجارة.
  • كلية الخدمة الاجتماعية.
  • كلية الهندسة.
  • كلية العلوم.
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موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

موعد بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 وموعد انطلاق العام الدراسي الجامعي أبرز الأسئلة التي يطرحها الطلاب عبر المنصات افلأكترونية حاليا حيث أعلنت بالفعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 وهو يوم السبت 30 سبتمبر 2023 كما أعلنت عن المخطط الزمني للعام الدراسي المقبل في كافة الجامعات المصرية.

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