لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.. تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.



تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023



وأعلنت جامعة المنوفية الأهلية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” منذ بداية أغسطس الحالى، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الكليات الآتية:

1. كلية الطب البشرى

2. كلية طب الاسنان

3. كلية الطب البيطري

4. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

5. كلية العلاج الطبيعي

6. كلية الهندسة

7. كلية الصيدلة

8. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

9. كلية التمريض

10. كلية العلوم الانسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية.

يذكر إنه حتى اللحظة لم تعلن الجامعة الأهلية عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها المختلفة رغم فتح باب التقديم لمدة اسبوع بداية من اغسطس الحالى وقد تم غلق باب التنسيق فى 9 اغسطس الحالي 2023.

خطوات التسجيل في تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 والأوراق المطلوبة

للتقديم ضمن تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 يرجى اتباع الخطوات التالية :

1- إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق حيث يستلزم التسجيل على الرابط رفع صورة من إيصال السداد.

2- صورة من بيان الدرجات لرفعها على النظام.

ويتم التقدم وفقا للخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط التالى.

https://2u.pw/IbK0hIJ

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة (1500 ج م) وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب واسم جامعة المنوفية الأهلية علمًا بأنه سيتم رفع صورة من ايصال السداد أثناء التسجيل.

بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي:

البنك: البنك الوطني QNB

اسم الحساب الذي يتم الإيداع عليه: MENOUFIA NATIONAL UNIVERSITY

جامعة المنوفية الأهلية

رقم الحساب للإيداع النقدي: Account No: 00132-20314180200-14

3- عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة ومدتها أسبوع واحد فقط، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقًا لمجموع الثانوية العامة بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

4- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. ويعتبر الإخطار بالبريد الإلكتروني وثيقة رسمية للإخطار.

5- عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه إلى مقر الجامعة (الكيلو 70- طريق مصر إسكندرية الزراعي) وذلك لتسليم المستندات التالية:

أصل استمارة النجاح

أصل شهادة الميلاد

الموقف من التجنيد

(6) صورة شخصية

صورة اقامة الطالب وولى امره بدولة المنح (بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة من خارج مصر).



6- في حالة مرور يومان عمل بنوك من تاريخ الإخطار بالقبول دون سداد الرسوم الدراسية المقررة، وتقديم المستندات اللازمة يعتبر قبول الطالب لاغيًا.

تعليمات هامة في تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

1- يرجى التأكد من صحة البيانات ودقتها عند إدخالها.

2- يتحمل المتقدم مسئولية إلغاء التسجيل الخاص به عند إدخال بيانات غير صحيحة.

3- عند ظهور أي عقبات تحول دون استكمال بيانات التقديم، يرجى التواصل على ايميل الدعم الفني [email protected].