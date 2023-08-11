الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة
مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة حرص الطلاب والأهالي على معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة عبر جوجل، حيث انتهت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بتمام الساعة السابعة في أمس الخميس الموافق يوم 10 من أغسطس 2023، ثم ستظهر النتيجة بتوضيح جميع درجات القبول بكليات المرحلة الأولى، ومن ثم سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني من أجل بدء تنسيق المرحلة الثانية.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة
ولذلك ينشر "الدستور"، توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية.
تنسيق المرحلة الثانية 2023
يذكر إعلان ميعاد تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، حيث سيتم توضيح درجات الالتحاق في كليات المرحلة الأولى، وتحديد كافة الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا ستعقده وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أن عدد الطلبة المُتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات بلغ إلى الآن 82 ألف طالب وطالبة بموقع التنسيق الإلكتروني من هنا في العام الجامعي الجديد 2023/2024.
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي
تتوفر آلاف من كليات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 لطلبة الشعبة الأدبية، ونوضحها لكم من خلال مؤشرات تنسيق العام الماضي في 2022 ومن حيث أكثر الكليات التي سيود الطلبة والطالبات الانضمام لها، وتكون هي كليات التجارة والآداب والحقوق:
تنسيق كلية تجارة 2022 أدبي
تجارة الزقازيق: 288
تجارة جنوب الوادي: 287
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 283
تجارة بورسعيد: 279
تجارة بنها: 277
تجارة كفر الشيخ: 275
تجارة أسوان: 271
تجارة دمنهور: 271
تجارة طنطا: 271
تجارة السويس: 271
تجارة العريش: 269
تجارة أسيوط: 266
تجارة مدينة السادات: 266
تجارة سوهاج: 265
تنسيق كلية آداب 2022 أدبي
آداب جامعة أسيوط: 259
آداب سوهاج: 258
آداب المنيا: 258
آداب جنوب الوادي: 257
آداب انتساب موجه أسيوط: 256
آداب انتساب موجه المنيا: 256
تنسيق كلية حقوق 2022 أدبي
حقوق أسيوط: 256
حقوق الفيوم: 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية: 256
حقوق بني سويف: 255
حقوق انتساب موجه بنها: 255
حقوق طنطا: 255
حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 250
حقوق انتساب موجه الزقازيق: 254
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي المرحلة الثانية
واستكمالا لتوضيح توقعات التنسيق في المرحلة الثانية 2023، فمن المفترض أن سيكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلبة الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2023 بأقل من مجموع 246 درجة، وهو ما ستوضحه وزارة التعليم العالي بالأيام المقبلة.
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
سياسة واقتصاد بني سويف 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
تمريض دمياط 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تخطيط عمراني القاهرة 339
علوم السويس339
علوم بني سويف 339
علوم حلوان 339
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
ألسن الفيوم 337
ألسن أسوان 337
تمريض الزقازيق 337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
ألسن الأقصر 336
ألسن بني سويف 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
ألسن المنيا 335
تمريض دمنهور 334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
علوم البترول والتعدين مطروح 333
معهد فني صحي أسيوط 333
تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332
علوم الارض بني سويف 332
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
فنون تطبيقية بنها 331
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
فنون تطبيقية حلوان 327
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326