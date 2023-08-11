الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

تنسيق
تنسيق

مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة حرص الطلاب والأهالي على معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة عبر جوجل، حيث انتهت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بتمام الساعة السابعة في أمس الخميس الموافق يوم 10 من أغسطس 2023، ثم ستظهر النتيجة بتوضيح جميع درجات القبول بكليات المرحلة الأولى، ومن ثم سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني من أجل بدء تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

ولذلك ينشر "الدستور"، توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

يذكر إعلان ميعاد تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، حيث سيتم توضيح درجات الالتحاق في كليات المرحلة الأولى، وتحديد كافة الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا ستعقده وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أن عدد الطلبة المُتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات بلغ إلى الآن 82 ألف طالب وطالبة بموقع التنسيق الإلكتروني من هنا في العام الجامعي الجديد 2023/2024.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي

تتوفر آلاف من كليات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 لطلبة الشعبة الأدبية، ونوضحها لكم من خلال مؤشرات تنسيق العام الماضي  في 2022 ومن حيث أكثر الكليات التي سيود الطلبة والطالبات الانضمام لها، وتكون هي كليات التجارة والآداب والحقوق:
تنسيق كلية تجارة 2022 أدبي
تجارة الزقازيق: 288
تجارة جنوب الوادي: 287
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 283
تجارة بورسعيد: 279
تجارة بنها: 277
تجارة كفر الشيخ: 275
تجارة أسوان: 271
تجارة دمنهور: 271
تجارة طنطا: 271
تجارة السويس: 271
تجارة العريش: 269
تجارة أسيوط: 266
تجارة مدينة السادات: 266
تجارة سوهاج: 265

تنسيق كلية آداب 2022 أدبي
آداب جامعة أسيوط: 259
آداب سوهاج: 258
آداب المنيا: 258
آداب جنوب الوادي: 257
آداب انتساب موجه أسيوط: 256
آداب انتساب موجه المنيا: 256
تنسيق كلية حقوق 2022 أدبي
حقوق أسيوط: 256
حقوق الفيوم: 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية: 256
حقوق بني سويف: 255
حقوق انتساب موجه بنها: 255
حقوق طنطا: 255
حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 250
حقوق انتساب موجه الزقازيق: 254

تقترب من العام الماضى.. تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

بالدرجات.. توقعات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي المرحلة الثانية

واستكمالا لتوضيح توقعات التنسيق في المرحلة الثانية 2023، فمن المفترض أن سيكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلبة الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2023 بأقل من مجموع 246 درجة، وهو ما ستوضحه وزارة التعليم العالي بالأيام المقبلة.

  • حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
    سياسة واقتصاد بني سويف 342
    علوم المنيا 342
    علوم عين شمس 342
    علوم المنوفية بشبين الكوم 341
    علوم بور سعيد 341
    علوم دمياط 341
    علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
    تمريض دمياط 340
    علوم الفيوم 340
    علوم أسوان 340
    تخطيط عمراني القاهرة 339
    علوم السويس339
    علوم بني سويف 339
    علوم حلوان 339
    الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
    ألسن الفيوم 337
    ألسن أسوان 337
    تمريض الزقازيق 337
    حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
    حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
    حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
    ألسن الأقصر 336
    ألسن بني سويف 336
    ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
    ألسن المنيا 335
    تمريض دمنهور 334
    حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
    حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
    علوم البترول والتعدين مطروح 333
    معهد فني صحي أسيوط 333
    تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
    حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332
    حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
    ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332
    علوم الارض بني سويف 332
    حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331
    حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
    فنون تطبيقية بنها 331
    حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
    حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330
    حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
    فنون تطبيقية حلوان 327
    حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
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