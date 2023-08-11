الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة حرص الطلاب والأهالي على معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة عبر جوجل، حيث انتهت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بتمام الساعة السابعة في أمس الخميس الموافق يوم 10 من أغسطس 2023، ثم ستظهر النتيجة بتوضيح جميع درجات القبول بكليات المرحلة الأولى، ومن ثم سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني من أجل بدء تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

ولذلك ينشر "الدستور"، توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

يذكر إعلان ميعاد تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، حيث سيتم توضيح درجات الالتحاق في كليات المرحلة الأولى، وتحديد كافة الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا ستعقده وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أن عدد الطلبة المُتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات بلغ إلى الآن 82 ألف طالب وطالبة بموقع التنسيق الإلكتروني من هنا في العام الجامعي الجديد 2023/2024.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي

تتوفر آلاف من كليات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 لطلبة الشعبة الأدبية، ونوضحها لكم من خلال مؤشرات تنسيق العام الماضي في 2022 ومن حيث أكثر الكليات التي سيود الطلبة والطالبات الانضمام لها، وتكون هي كليات التجارة والآداب والحقوق:

تنسيق كلية تجارة 2022 أدبي

تجارة الزقازيق: 288

تجارة جنوب الوادي: 287

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 283

تجارة بورسعيد: 279

تجارة بنها: 277

تجارة كفر الشيخ: 275

تجارة أسوان: 271

تجارة دمنهور: 271

تجارة طنطا: 271

تجارة السويس: 271

تجارة العريش: 269

تجارة أسيوط: 266

تجارة مدينة السادات: 266

تجارة سوهاج: 265

تنسيق كلية آداب 2022 أدبي

آداب جامعة أسيوط: 259

آداب سوهاج: 258

آداب المنيا: 258

آداب جنوب الوادي: 257

آداب انتساب موجه أسيوط: 256

آداب انتساب موجه المنيا: 256

تنسيق كلية حقوق 2022 أدبي

حقوق أسيوط: 256

حقوق الفيوم: 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية: 256

حقوق بني سويف: 255

حقوق انتساب موجه بنها: 255

حقوق طنطا: 255

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 250

حقوق انتساب موجه الزقازيق: 254

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي المرحلة الثانية

واستكمالا لتوضيح توقعات التنسيق في المرحلة الثانية 2023، فمن المفترض أن سيكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلبة الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2023 بأقل من مجموع 246 درجة، وهو ما ستوضحه وزارة التعليم العالي بالأيام المقبلة.