ساعات قليلة تفصلنا عن غلق المرحلة الأولى للتنسيق، ويكثر التساؤل عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 عبر “جوجل”.

ويترقب الآلاف تنسيق الكليات بالثانوية العامة، ورابط تنسيق الثانوية العامة 2023 واللينك المباشر لتسجيل الرغبات.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

وينشر «الدستور» في السطور التالية، رابط تنسيق الكليات لعام 2023 في جميع المحافظات، والحد الأدنى لتنسيق الكليات في 2023 للمرحلة الأولى.

وحددت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي الحد الأدنى في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023، وذلك للشعبة الأدبية والعلمية وشعبة العلمي رياضة، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، كما قدمت وزارة التعليم العالي بمصر إرشادات ومواعيد لتقديم الطلاب بتنسيق الكليات 2023.

وجاءت نسبة الحد الأدنى بالمرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023 بنحو مجموع 70.61 للشعبة الأدبية، أي يكون بنحو 289.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي رياضة

الحد الأدنى للتقديم في (تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023) علمي علوم مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر عدد 22304. الحد الأدنى للتقديم في (تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023 ) علمي رياضة مجموع 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر عدد 15013. الحد الأدنى للتقديم في (تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023 ) أدبي مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر عدد 74923.

ويضم تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023، 112240 طالبًا من الناجحين في الثانوية العامة 2023.

رابط التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023:

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة جميع الطلبة على كيفية اختيار رغباتهم حينما سيبدأ التنسيق رسميًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط من هنا، وذلك خلال الفترة القادمة.