زادت تساؤلات أولياء الأمور حول موعد الإعلان عن تنسيق رياض الأطفال 2023 في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس للطلاب المقبولين قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي أعلنت عنه بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل في كافة محافظات الجمهورية.

موعد الإعلان عن تنسيق رياض الأطفال 2023

تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة المحافظات في الإعلان عن أسماء الأطفال المقبولين في المدارس الحكومية في مرحلة رياض الأطفال في منتصف شهر أغسطس الجاري حيث يتم تفعيل موقع الاستعلام التابع لوزارة التربية والتعليم ليتمكن كافة أولياء الأمور في معرفة أسماء المدارس المرشح لها أبنائهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنع عقب إعلان نتائج التقديم في kg1 يتوجب على ولي الأمر سداد المصروفات الدراسية خلال 15 يوم فقط من تاريخ نتيجة القبول والبالغ قيمتها نحو 250 جنيه في أحد مكاتب البريد وإلا يعتبر الترشيح لاغيا حيث يعد إيصال المصروفات أحد المستندات اللازمة للتقديم.

رابط الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2023-2024

يمكن لأولياء أمور الأطفال من سن 4-6 سنوات الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال للمدارس الحكومية والتجريبية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة و بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع تنسيق رياض الأطفال من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج kg1.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب وولى أمره.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور نتيجة القبول (قبول، إرجاع، رفض) مع ذكر السبت.

اسم المدرسة التي تم ترشيح الطالب إليها.

ويجب على ولي الأمر سداد المصروفات المدرسية وتقديم أوراق الطالب في غضون 15 يوم فقط وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المستندات المطلوبة للتقديم في kg1

موعد الإعلان عن تنسيق رياض الأطفال 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم محور اهتمام الكثيرين من أولياء الأمور حاليا والتي تتلخص فيما يلي:-

طباعة استمارة القبول.

شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 8 صور شخصية للطالب.

إيصال مرافق لمحل سكن الطالب.

إيصال سداد المصروفات.

حافظة بلاستيكية.

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