السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الآن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهرى 2023-2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

رياض الأطفال الأزهرى
رياض الأطفال الأزهرى

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024  الأوراق المطلوبة للتقديم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف  الاستعلام عن تقديم رياض أطفال الأزهر 2023-2024 من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام  بيانات التلميذ المتقدم وذلك خلال  الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/static/det ails.aspx?id=5.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب الجدد.

الضغط على أيقونة  رياض الأطفال.

كتابة الرقم القومي للطالب المتقدم.

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

الضغط على  "عرض نتائج طلب التقديم".

تظهر النتيجة فى نهاية الخطوات السابقة.

موعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023/ 2024

على صعيد متصل أوضح قطاع المعاهد الأزهرية خلال موقعه الإلكتروني، أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري، سيكون خلال منتصف شهر أغسطس الحالي، في جميع المعاهد، وقبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024

خطوات  التقديم رياض الأطفال الأزهر 2023

وهناك عدة خطوات يمكن من خلالها التقديم لمرحلة رياض الأطفال الأزهرى خلال هذه الخطوات.

الدخول عبر رابط تقديم رياض أطفال الأزهر من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://azhar.gov.eg/static/det ails.aspx?id=5

 أختيار أيقونة  التقديم لـ المعاهد الأزهرية أو النموذجية.

كتابة بيانات التلميذ.

كتابة بيانات ولي الأمر.

كتابة  بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها.

الضغط على كلمة " حفظ".

يتم متابعة الموقع للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

المستندات المطلوبة لرياض أطفال الأزهر 2023/2024

عقب  الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض اطفال الأزهر 2023/2024 يجب تجهيز الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات التقديم والتي تتضمن الآتي:

صور بخلفية بيضاء للتلميذ.

البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

صورة بطاقة الأب والأم الشخصية.

فاتورة كهرباء أو مياه.

تقديم الدمغات الصحية والتعليمية.

شهادة ميلاد الطفل.

استمارة التقديم الإلكتروني.

حافظة بلاستيكية.

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