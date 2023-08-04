الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

الأزهر رياض الأطفال
الأزهر رياض الأطفال

تصدر استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 تريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الفائته من قبل أولياء الأمور.

من خلال الرابط.. إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023 وفق ما بينه بيان إدارة الأزهر الشريف للتقديم.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور بمحافظات مصر لمعرفة طريقة التقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث على الإنترنت للدخول عبر رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور من كل مكان معرفة استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه، وتسجيل البيانات المطلوبة وفق ما بينه بيان إدارة الأزهر الشريف للتقديم لرياض أطفال 2023، 

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023 

من واقع سنوات التقديم الماضية لمرحلة رياض أطفال تكون الأوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة من أجل العام الدراسي كالتالي:-

1 - إجراء المقابلة الشخصية.
2 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة.
3 - صوة من البطاقة الشخصية للأب والأم.
4 - 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.
5 - صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
6 - نسخة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي
7 - الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.

قد يهمك أيضًا:

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار عبدالوهاب

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على ميناء نوفوروسيسك الروسى

 

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 الأزهر رياض الأطفال رياض الأطفال 2023 تقديم لرياض أطفال 2023

مواد متعلقة

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزات كارت الإعاقة 2023

مخرجة ومؤلفة.. من هي بهيجة حافظ أول ممثلة تظهر على الشاشة؟

لو فاتك الترند| يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم.. وحقيقة إغلاق منطقة الأهرامات شهرين

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

أخبار الظهيرة| الكينج منير وحميد الشاعري في العلمين الليلة.. وقوافل للأوقاف

أبرزها حرق الدهون.. 7 فوائد لمشروب الماتشا

أخبار فاتتك.. مدحت صالح يشعل حفل العلمين ومحاكمة ترامب وانتقاد من المصرى لحكم مباراة الأهلى

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه