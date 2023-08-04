تفاصيل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

تصدر استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 تريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الفائته من قبل أولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023 وفق ما بينه بيان إدارة الأزهر الشريف للتقديم.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور بمحافظات مصر لمعرفة طريقة التقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث على الإنترنت للدخول عبر رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور من كل مكان معرفة استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه، وتسجيل البيانات المطلوبة وفق ما بينه بيان إدارة الأزهر الشريف للتقديم لرياض أطفال 2023،

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023

من واقع سنوات التقديم الماضية لمرحلة رياض أطفال تكون الأوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة من أجل العام الدراسي كالتالي:-

1 - إجراء المقابلة الشخصية.

2 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة.

3 - صوة من البطاقة الشخصية للأب والأم.

4 - 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

5 - صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

6 - نسخة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي

7 - الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.

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