"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على ميناء نوفوروسيسك الروسى عقب هجوم كييف

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف عن ميناء نوفوروسيسك الروسي، المطل على البحر الأسود، عقب استئنافه لحركة السفن، إثر إحباط هجوم شنته قوات كييف بزورقين مُسيرين على المرفأ.

ميناء نوفوروسيسك الروسي

ـ أحد أكبر الموانئ في حوض البحر الأسود.

ـ أكبر ميناء في كراسنودار دراي الروسية.

ـ يعد الميناء الروسي الرئيس لتصدير الحبوب.

ـ يقع على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود.

ـ يضم قاعدة بحرية وساحات لبناء السفن.

ـ يضم محطة لخطوط أنابيب النفط.

ـ يدعم التجارة البحرية الروسية.

وكانت سفينتان حربيتان روسيتان دمرتا زورقين مُسيرين أوكرانيين حاولا مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلًا، كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلًا محاولة نظام كييف شن هجوم بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.