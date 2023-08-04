الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

خالد بيبو
خالد بيبو

قرر نادي الأهلي تصعيد الكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي.

ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما أن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

في ذات الوقت تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

وكان النادي الأهلي، قرر منذ قليل توجيه الشكر للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق.

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