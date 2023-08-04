مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول في مصر، عن مد أجل المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة حتى 9 نوفمبر 2023، بعد أن كان من المفترض إغلاقها في 10 أغسطس 2023.

مد أجل المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب

وجاء هذا القرار نظرًا للإقبال الشديد من الشركات العالمية خلال منتدى مصر للتعدين، مما دفع الشركة إلى تمديد فترة المزايدة.

أغنى مناطق الذهب في العالم

تُعتبر مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر من أهم المزايدات التي طُرحت لأهمية تلك المناطق التي تعتبر من أغنى مناطق الذهب في العالم من حيث نسب استخلاص الذهب.

سعر كراسة الشروط 2000 دولار

وحددت الشركة قيمة كراسة الشروط للمزايدة بمبلغ 2000 دولار، وحددت أيضًا مساحات المواقع التي تم طرحها للمزايدة، إلى جانب قيمة حزمة البيانات التي تبلغ 5000 دولار لكل موقع.

كبرى الشركات العالمية

قامت شركة "شلاتين" بنشر تفاصيل المزايدة رسميًا تحت رقم (1) لسنة 2023 على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، وتهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستخراج للمشاركة في هذه المزايدة.

كما دعت "شلاتين" جميع شركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بنظام اقتسام الإنتاج في مناطق (فاطيري - البرامية - عتود - أم عود - حماطة) بالصحراء الشرقية المصرية.

تتضمن المواقع المطروحة للمزايدة ومساحتها الخمس مناطق، وهي كالتالي:

1- منطقة فطايري بمساحة 368 كيلو مترًا مربعًا، وتقع بين سفاجا وقنا في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا.

2- منطقة البرامية بمساحة 481 كيلو مترًا مربعًا، وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم- إدفو وعلى بعد حوالي 120 كيلو مترًا غرب مدينة مرسى علم.

3- منطقة عتود بمساحة 177 كيلو مترًا مربعًا، وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم- إدفو وعلى بعد حوالي 50 كيلو مترًا غرب مدينة مرسى علم.

4- منطقة أم عود وحنجلية بمساحة 511 كيلو متر مربعًا، وتقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55.

5- منطقة حماطة بمساحة 1220 كيلو مترًا مربعًا، وتقع المنطقة على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية وتمتد لطول 50 كيلو مترًا.