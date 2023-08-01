يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 من خلال البوابات الإلكترونية للمحافظات بعد أن انتهت مرحلة تقديم رياض الأطفال منذ عدة أسابيع وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 .

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

توفر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 ، ولكي يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عنها لابد من الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظتك ، ثم قم بإدخال الرقم القومي للطفل وهو الموجود في شهادة ميلاد الطفل ، ثم اضغط على بحث لتظهر تفاصيل نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، كما ستظهر لك جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال والمدرسة المرشحة للطفل.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2024 ، وهي الأوراق التي يتم تجهيزها لوضعها في ملف والتقدم بها إلى المدرسة التي تم ترشيح الطالب للالتحاق بها ، ويجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال لتقديمها إلى المدرسة المرشحة للطفل في نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 وتتمثل هذه الأوراق في التالي:

تجهيز شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها، صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم، 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

وأيضًا ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها، حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم، في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات، حافظة بلاستيك .