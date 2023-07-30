الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للحاصلين على الثانوية العامة.. تنسيق كلية تمريض 2023

تنسيق
تنسيق

يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبدأ تنسيق الجامعات ، حيث يختلف تنسيق كلية تمريض من محافظة لاخرى كما يختلف وفق المجموع الي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد المقاعد المتاحة في الكلية في كل محافظة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق كلية تمريض 2023. 

توقعات تنسيق كلية تمريض 2023

يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والمقرر أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن المؤشرات الاولى لـ نتيجة الثانوية العامة  2023 توضح اقتراب مجموع طلاب الثانوية العامة من نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وجاء تنسيق كلية تمريض في العام الدراسي 2022-2023 كالتالي: 

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

 كلية تمريض القاهرة 311

 كلية تمريض عين شمس 307

 كلية تمريض حلوان 300

 كلية تمريض بنها 323

 كلية تمريض الإسكندرية 306

 كلية تمريض بورسعيد 351

 كلية تمريض المنصورة 347

 كلية تمريض طنطا 344

 كلية تمريض دمياط 340

 كلية تمريض الزقازيق 337

 كلية تمريض دمنهور 334

 كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

 كلية تمريض كفر الشيخ 322

 كلية تمريض أسيوط 321

 كلية تمريض سوهاج 317

 كلية تمريض المنيا 313

 كلية تمريض جنوب الوادي 312

 كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307

 كلية تمريض مطروح 306

 كلية تمريض بني سويف 301

 كلية تمريض الفيوم 296

 كلية تمريض أسوان 284​​​​​​​​​​​​​​

 

شروط الالتحاق بكلية التمريض 

تحدد كليات التمريض عدة شروط للالتحاق بها يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية (قسم علمي علوم) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المقبولة لدى الجامعة، كما يجب أن يكون حاصل على الحد الأدنى من النسبة المحددة للقبول في الكلية. 

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نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

 

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