للحاصلين على الثانوية العامة.. تنسيق كلية تمريض 2023
يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبدأ تنسيق الجامعات ، حيث يختلف تنسيق كلية تمريض من محافظة لاخرى كما يختلف وفق المجموع الي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد المقاعد المتاحة في الكلية في كل محافظة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق كلية تمريض 2023.
توقعات تنسيق كلية تمريض 2023
يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والمقرر أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن المؤشرات الاولى لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 توضح اقتراب مجموع طلاب الثانوية العامة من نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وجاء تنسيق كلية تمريض في العام الدراسي 2022-2023 كالتالي:
كلية تمريض القاهرة 311
كلية تمريض عين شمس 307
كلية تمريض حلوان 300
كلية تمريض بنها 323
كلية تمريض الإسكندرية 306
كلية تمريض بورسعيد 351
كلية تمريض المنصورة 347
كلية تمريض طنطا 344
كلية تمريض دمياط 340
كلية تمريض الزقازيق 337
كلية تمريض دمنهور 334
كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
كلية تمريض كفر الشيخ 322
كلية تمريض أسيوط 321
كلية تمريض سوهاج 317
كلية تمريض المنيا 313
كلية تمريض جنوب الوادي 312
كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307
كلية تمريض مطروح 306
كلية تمريض بني سويف 301
كلية تمريض الفيوم 296
كلية تمريض أسوان 284
شروط الالتحاق بكلية التمريض
تحدد كليات التمريض عدة شروط للالتحاق بها يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية (قسم علمي علوم) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المقبولة لدى الجامعة، كما يجب أن يكون حاصل على الحد الأدنى من النسبة المحددة للقبول في الكلية.
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