للحاصلين على الثانوية العامة.. تنسيق كلية تمريض 2023

يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبدأ تنسيق الجامعات ، حيث يختلف تنسيق كلية تمريض من محافظة لاخرى كما يختلف وفق المجموع الي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد المقاعد المتاحة في الكلية في كل محافظة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق كلية تمريض 2023.

توقعات تنسيق كلية تمريض 2023

يتم تحديد تنسيق كلية تمريض بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والمقرر أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن المؤشرات الاولى لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 توضح اقتراب مجموع طلاب الثانوية العامة من نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وجاء تنسيق كلية تمريض في العام الدراسي 2022-2023 كالتالي:

كلية تمريض القاهرة 311

كلية تمريض عين شمس 307

كلية تمريض حلوان 300

كلية تمريض بنها 323

كلية تمريض الإسكندرية 306

كلية تمريض بورسعيد 351

كلية تمريض المنصورة 347

كلية تمريض طنطا 344

كلية تمريض دمياط 340

كلية تمريض الزقازيق 337

كلية تمريض دمنهور 334

كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

كلية تمريض كفر الشيخ 322

كلية تمريض أسيوط 321

كلية تمريض سوهاج 317

كلية تمريض المنيا 313

كلية تمريض جنوب الوادي 312

كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307

كلية تمريض مطروح 306

كلية تمريض بني سويف 301

كلية تمريض الفيوم 296

كلية تمريض أسوان 284​​​​​​​​​​​​​​

شروط الالتحاق بكلية التمريض

تحدد كليات التمريض عدة شروط للالتحاق بها يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية (قسم علمي علوم) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المقبولة لدى الجامعة، كما يجب أن يكون حاصل على الحد الأدنى من النسبة المحددة للقبول في الكلية.

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