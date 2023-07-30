موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين حاليا مع انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2023 وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

ينعقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الجاري حيث تعلم فيه أسماء أوائل الطلاب بكافة الشعب الدراسية وكافة المعلومات الخاصة بهم ويتم إجراء الاتصال الهاتفي بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمنى دوام التوفيق لهم خلال دراستهم الجامعية.

ويتم إعلان نتائج الطلاب خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال رابط موقع الدستور المخصص لخدمة الطلاب (من هنا) عقب المؤتمر الصحفي مباشرة حيث يدخل الطالب بياناته كاملة ورقم جلوسه وشعبته الدراسية لمعرفة قائمة درجاته كاملة في كافة المواد الدراسية.

حقيقة إعلان قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022-2023

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الأخبار المتداولة عن تسريب قائمة أوائل طلاب الشعب الدراسية الثلاثة بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت الوزارة أن كافة المعلومات المتداولة مغلوطة وعارية تماما عن الصحة وأن القائمة المتداولة لا علاقة لها بأوائل الطلاب.

تحتوي قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة على أكثر من 30 طالب وطالبة في كافة الشعب الدراسية من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة عربي ولغات حيث يتم تكريمهم في حفل تقيمه الوزارة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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تسجيل نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم عبر موقع الدستور حاليا واستلام رسالة نصية بدرجاتهم عقب اعتمادها بشكل رسمي وإليكم الخطوات:-

الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

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