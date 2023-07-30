الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين حاليا مع انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2023 وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

ينعقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الجاري حيث تعلم فيه أسماء أوائل الطلاب بكافة الشعب الدراسية وكافة المعلومات الخاصة بهم ويتم إجراء الاتصال الهاتفي بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمنى دوام التوفيق لهم خلال دراستهم الجامعية.

ويتم إعلان نتائج الطلاب خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال رابط موقع الدستور المخصص لخدمة الطلاب (من هنا) عقب المؤتمر الصحفي مباشرة حيث يدخل الطالب بياناته كاملة ورقم جلوسه وشعبته الدراسية لمعرفة قائمة درجاته كاملة في كافة المواد الدراسية.

txt

استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

txt

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة إعلان قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022-2023

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الأخبار المتداولة عن تسريب قائمة أوائل طلاب الشعب الدراسية الثلاثة بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت الوزارة أن كافة المعلومات المتداولة مغلوطة وعارية تماما عن الصحة وأن القائمة المتداولة لا علاقة لها بأوائل الطلاب.

تحتوي قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة على أكثر من 30 طالب وطالبة في كافة الشعب الدراسية من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة عربي ولغات حيث يتم تكريمهم في حفل تقيمه الوزارة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قد يهمك أيضا:

 

txt

استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

txt

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

تسجيل نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم عبر موقع الدستور حاليا واستلام رسالة نصية بدرجاتهم عقب اعتمادها بشكل رسمي وإليكم الخطوات:-

  • الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

اقرأ أيضا 

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أوائل الثانوية إعلان أوائل الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

مواد متعلقة

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023.. والأوراق المطلوبة

خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

الآن.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية| ومؤشرات النجاح

رابط بوابة نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين