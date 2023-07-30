لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

زادت معدلات البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم لإعلان النتيجة وأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال أيام قليلة.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي التقرير التالي رابط الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك رابط الاستعلام من موقع "الدستور" الذي ييسر رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة.

يوفر موقع "الدستور" رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي هذا الرابط موجود هنا.

ويمكن من نفس الرابط تسجيل بيانات طالب أو طالبة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية حتى تصل النتيجة إليكم فور ظهورها

سجل اسمك ورقم تليفونك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني الخاص بك.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتيحة الثانوية العامة 2023

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء اوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 توفر الوزارة رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة ويكون من هنا.

يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

وتظهر حالة الطالب سواء راسب أم ناجح.

والمجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410.

حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة لحساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة والتي تظهر بالدرجات وليس بالأرقام على موقع وزارة التربية والتعليم.

نوضح بصورة سهلة وميسرة خطوات حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة.

المجموع الذي حققه الطالب يتم ضربه في 100.

المجموع*100

قسمة الناتج المتحقق على 410 وهو المجموع الكلي للثانوية العامة.

(مجموع الطالب*100)/ 410

تنتج النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2023.

تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، تصدر وزارة التربية والتعليم تفاصيل التظلم على مواد الثانوية العامة للطلاب الراغبين في التظلم والمددة المحددة لفتح باب التظلم.

وتوضح الوزارة تكلفة التظلم على المادة الواحدة وفي حالة حصول الطالب على أي درجات من المادة التي تظلم عليها يسترد الأموال التي دفعها للتظلم.