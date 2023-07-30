الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

زادت معدلات البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم لإعلان النتيجة وأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال أيام قليلة. 

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي التقرير التالي رابط الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك رابط الاستعلام من موقع "الدستور" الذي ييسر رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة.

يوفر موقع "الدستور" رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي هذا الرابط موجود هنا.

ويمكن من نفس الرابط تسجيل بيانات طالب أو طالبة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية حتى تصل النتيجة إليكم فور ظهورها

سجل اسمك ورقم تليفونك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني الخاص بك.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتيحة الثانوية العامة 2023 

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء اوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 توفر الوزارة رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة ويكون من هنا.

يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس. 

وتظهر حالة الطالب سواء راسب أم ناجح. 

والمجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410. 

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

"مصدر بالتعليم" يكشف حقيقة أسماء أوائل الثانوية العامة المتداولة على السوشيال ميديا

 

حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة لحساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة والتي تظهر بالدرجات وليس بالأرقام على موقع وزارة التربية والتعليم.

نوضح بصورة سهلة وميسرة خطوات حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة. 

المجموع الذي حققه الطالب يتم ضربه في 100. 

المجموع*100 

قسمة الناتج المتحقق على 410 وهو المجموع الكلي للثانوية العامة. 

(مجموع الطالب*100)/ 410 

تنتج النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2023.

تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، تصدر وزارة التربية والتعليم تفاصيل التظلم على مواد الثانوية العامة للطلاب الراغبين في التظلم والمددة المحددة لفتح باب التظلم. 

وتوضح الوزارة تكلفة التظلم على المادة الواحدة وفي حالة حصول الطالب على أي درجات من المادة التي تظلم عليها يسترد الأموال التي دفعها للتظلم.

txt

"الباز" يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

txt

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم والدستور

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

3 لينكات متاحة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

السعودية تطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة