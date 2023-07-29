السبت 29 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم والدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يقدم لكم موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الدستور، حيث سيطرت نتيجة الثانوية العامة 2023 على محرك البحث «جوجل».. بعد إعلان وزارة التربية والتعليم مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة وفي انتظار إعلان أسماء أوائل الثانوية في مؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

حصلت جريدة الدستور على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، كما يوفر الموقع خدمة تسجيل بيانات الطالب للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

  1. الدخول على موقع الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة.
  2. اكتب اسم الطالب رباعي فى المربع الأول.
  3. اكتب رقم جلوس الطالب فى المربع الثاني بحروف إنجليزية.
  4. اكتب رقم التليفون الخاص بالطالب لإرسال رساله له عند إعلان النتيجة.
  5. اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالطالب لتصله رسالة على بريده وقت ظهور النتيجة.

كما نرصد في التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر رابط مباشر وفعال ورسمي يمكن لـ طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدخول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

  1. الدخول على رابط الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم من هذا الرابــط (من هنا).
  2. الدخول على نتيجة الثانوية العامة كتابة رقم جلوس الطالب.
  3. الضغط على أيقونة استعلام النتيجة، للإطلاع على النتيجة.
  4. تظهر نتيجة الطالب متضمنة الدرجات والمجموع الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023.

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تناولنا فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكذلك رابط التسجيل فى موقع الدستور للحصول على النتيجة بعد اعتمادها رسميًا، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنجاح والتوفيق.

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