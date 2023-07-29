السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حالة من الاستعداد في وزارة التربية والتعليم، ويتأهب الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم بمصر والتعليم الفنى لإجراء عدد من المكالمات الهاتفية لجميع أوائل الثانوية العامة 2023، لكي يهنئهم على التفوق والنجاح.

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وتنشر "الدستور" موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي.

أوائل الثانوية العامة 2023

ومن الجدير بالذكر أن يقوم وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى "الدكتور رضا حجازي" خلال الساعات القادمة، بمهاتفة جميع أوائل الثانوية العامة 2023، لكي يهنئهم على النجاح والتفوق ولتشجيعهم على الاستكمال للمسيرة التعليمية بذات الحماس والاجتهاد والتفوق.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى أن تكون قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ستضم أكثر من حوالي 30 طالبا وطالبة في محافظات مختلفة والحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2023، في جميع الشعب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة أدبي.

وأشارت المصادر إلى أن تكون المدارس الحكومية الرسمية ستتصدر قوائم أوائل الثانوية العامة لعام 2023، منوها أن قائمة أوائل الثانوية العامة في 2023 ستشمل طلاب الثانوية العامة والطلبة المكفوفين وطالب في مدارس الدمج وطلاب بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا.

إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

وقامت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى بنفي حصول أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2023 على الدرجة الكاملة أو مجموع 100% أو أكثر من ذلك بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أن مثل هذه المجاميع تلاشت منذ فترة كبيرة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، أنه قد تم الانتهاء من مراحل تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة والرصد للدرجات كما قد تم إعداد كشف بأسماء جميع أوائل الثانوية العامة 2023، ومن المفترض الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 خلال اليوم وبحد أقصى غداً يوم الأحد الموافق 30 من يوليو 2023.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد اعتماد النتيجة رسميًا

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عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، وإعلان نسب ومؤشرات النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد بدء تظلمات الثانوية العامة 2023.

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