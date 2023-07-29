السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

مع قرب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي يزداد القلق والتوتر في أعين المصريين ويكثر التساؤل عن موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ عبر جوجل، خلال الوقت الحالي، حيث يترقب الكثير من الأشخاص، الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر، وذلك من أجل الاطمئنان على أولادهم وأقاربهم، عقب تعب عام دراسي كامل استمر فيه الطلبة المجتهدين بتوتر لكي يحصلوا على مجاميع مرتفعة تمكنهم بسهولة من دخول كليات القمة.

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وتنشر "الدستور" موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ من خلال الاسم أو رقم الجلوس، أو من خلال موقع الدستور.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن جميع أسماء الأوائل بمؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم، وليشاهدوا أولادهم على التليفزيون عبر مؤتمر صحفى تقوم بعقده وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني في كل عام لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنها سوف تقوم بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإعلان عن لينك نتيجة الثانوية العامة في كل محافظة على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني إن النتيجة سوف تكون متاحا بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بمجرد إعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم، وذلك الأسبوع الحالي.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

على كافة طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور ترقب اعلان رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في جميع المحافظات في موقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، من خلال بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم من هنا أو من خلال بوابة الثانوية العامة بموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

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