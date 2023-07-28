الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة وتنتشر الفرحة بين محافظات مصر عقب إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي، ويحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر أنه سيتم إعلان النتيجة في الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وتقدم «الدستور» كل ما سيخص ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها على مدار الساعة لآلاف من الموضوعات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 العلمي والأدبي

وطبقا لتصريح وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني رضا حجازي، فسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في غدا يوم عقب عرضها على رئيس الوزراء.

وأكد وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح جميع أوراق البابل شيت تمت، طبق جدول زمني محدد وسوف يتم تقديم نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في يوم السبت الموافق يوم 29 من شهر يوليو

نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور برقم الجلوس 

حصل موقع «الدستور »، على حق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب والمحافظات عقب اعتمادها من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023عبر موقع «الدستور» باستخدام رقم الجلوس.

وسيتم عرض نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك فور اعتمادها من “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”، الدكتور رضا حجازي على موقع الدستور من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023  برقم الجلوس 

ويتاح لكل من يرغب في الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس يتمكن من الدخول على رابط نتيجة الدستور من هنا، أما خطوات الاستعلام ستعتبر سهلة وبسيطة، والتي قد جاءت على النحو التالي:

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آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى

  1. الدخول على لينك نتيجة الدستور من هنا.
  2. كتابة “رقم الجلوس” و"الاسم رباعي" بشكل صحيح.
  3. ملء “البيانات المطلوبة” بدون أخطاء إملائية.
  4. الضغط على “كلمة سجل الأن” وسوف تصلك فور إعلانها.

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال رقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني (من هنا) خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وتكون بشكل مجاني بدون الدفع للمصاريف الإلكترونية.

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