بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج 3 ثانوي ويزداد التساؤل عن آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث تكون نسبة النجاح بالثانوية العامة 2023 هي أفضل من العامين الماضيين، وسوف يرجع هذا لارتفاع نسب النجاح التي قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم في مصر لعدد 6 مواد أساسية، طبقا لما قاله مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في هذا التقرير.

الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، بتصريح صحفي، أن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني سيحسم ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، ويكون ذلك عقب عودته من قمة رأس المال البشري بإفريقيا 2023 بتنزانيا، موضحا إلى أنه من الجدير بالذكر أن سيعود في الساعات القليلة المقبلة عقب تلقيه تقريرًا مفصلًا حول النسبة العامة للنجاح ونسب النجاح في كافة الشعب العلمية والأدبية.

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الثانوية العامة، في الأيام المقبلة، وتحديدا بأوائل أغسطس وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد بديوان وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ونقدم الآن لكم رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور، وإليكم خطوات الحصول عليها عقب اعتمادها من قبل وزير التعليم.

دخول طلبة الثانوية العامة على موقع الدستور من خلال الضغط بالرابط التالي (من هنا ).

قم بالضغط بعد ذلك على خدمات نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا).

عقب ذلك سيسجل الطالب البيانات وهي تكون الاسم ورقم الجلوس وكتابة البريد الإلكتروني، وكذلك رقم هاتف الطالب.

وعقب ظهور النتيجة سوف يرسل للطلاب فورا بالبريد الإلكتروني وكذلك على رقم الهاتف.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أعداد لكشوف الطلاب المستحقين لكافة درجات الحافز الرياضي في عام 2023، وذلك تمهيدا لإرسالها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول في الجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن يكون إجمالي عدد طلبة الثانوية العامة الحاصلين على وجود حافز رياضي لتفوقهم الرياضي في هذا العام سيبلغ 828 طالبا، حيث إن يكون إجمالي الحاصلين من الطلبة على الحافز الرياضي بالألعاب الفردية يبلغ عدد 424، بعدد 243 للبنين وعدد يكون 181 للبنات.