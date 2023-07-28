ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون نتائج الصف الثالث الثانوي، ويتضاعف التساول عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 واعتمادها رسميًا من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد إعلانها.

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، أنه سوف يتم خلال ساعات تحديد موعد لعقد المؤتمر الصحفي من أجل اعتماد وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني "الدكتور رضا حجازي"، نتائج الثانوية العامة 2023، منوها أنه سوف يتم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك تزامناً مع ميعاد انتهاء كننترلات الثانوية العامة من جميع أعمال رصد الدرجات والمراجعة بنتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

ويتاح لطلبة الثانوية العامة في جميع المحافظات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسمياً من قبل الوزير، وذلك من خلال الدخول علي موقع الدستور، وذلك يكون من خلال الضغط علي الرابط التالي: من هنا.

وحصل موقع «الدستور» الإلكترونية على حق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2023 لطلبة الثانوية العامة في جميع الشعب والمحافظات عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “الدكتور رضا حجازي” في المؤتمر الصحفي المنعقد لاعتماد نتائج الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن كنترولات الثانوية العامة قامت بإنهاء مرحلة تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وبدأت بالفعل بعملية المراجعة ورصد جميع الدرجات، وحصد الطلبة الحاصلين علي أعلي الدرجات في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وإعداد الكشف بهم لاختيار الطلبة الأعلى درجات وضمهم لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن الفئة المحتلة مقدمة قائمة لأوائل الثانوية العامة 2023، حيث تصدر طلاب المدارس الرسمية المقدمة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023، منوها إلى أن جميع أعمال رصد الدرجات وترتيب الأسماء لأوائل الثانوية العامة مستمرة في الأسبوع الحالي.