الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة علمى وأدبى

طلاب
طلاب

ينشر موقع الدستور آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي والتي يتزايد معدل البحث عنها على محركات البحث المختلفة وكذلك مواقع السوشيال ميديا خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
 

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي 

ننشر في التقرير التالي آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي وفق بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وفي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن أن نتيجة الصف الثالث الثانوي من المقرر أن تصدر في بداية أغسطس المقبل أي خلال الأسبوع المقبل مباشرة. 

وبينت الوزارة أنه يمكن الحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل على موقع وزارة التربية والتعليم. 

رابط موقع "الدستور" للحصول على نتيجة الثانوية العامة  

ويوفر موقع الدستور رابطا مباشرا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها بشكل رسمي وإعلان أسماء الأوائل

https://natega.dostor.org/

سجّل بياناتك وهي 
الاسم
رقم الجلوس
البريد الإلكتروني
رقم الهاتف 

فور ظهور النتيجة تصلك رسالة بتفاصيلها على بياناتك المسجلة.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023  

كان آخر تصريح لوزير التربية والتعليم عن نسب النجاح المعلنة في امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث بلغت 91.3%، وعدد من حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وكان قد تم الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%.
وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

أما نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغ 91%.
وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

ووصلت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلى  93.9%.
أما عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت نسبتهم نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وكانت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.
وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي الطلاب الممتحنين في المادة.

وبلغت نسبة النجاح  في امتحان مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%.
وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي الطلاب الممتحنين في المادة.
 

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

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لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر "الدستور"

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