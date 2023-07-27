الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023، شهر كامل أدى خلاله طلاب الثانوية العامة اختبارتهم، خاصوا خلالها أوقات صعبة، أسفل درجات الحرارة الحارقة، مع تجاوز بعض الاختبارات قدارتهم، هذه الاختبارات التي جاءت خارج التوقعات وجعلت الطلاب يترقبون بفارغ الصبر ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حتى تطمئن قلوبهم.

ضج محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسؤال الطلاب أو أولياء أمورهم حول مؤشرات نتائج الثانوية ودرجات المواد، كل مادة وحدها، وأخيرًا الجميع مترقب ظهور النتيجة النهائية التي تضم أرقام الطالب الخاصة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلمس كل هذا الجدل والقلق الدائر بين طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2023 وذويهم، وهو الأمر الذي يجعلها تبذل خالص الجهد حتى تخرج النتيجة للطلاب سريعًا.

السبت المقبل، هو الموعد الذي يتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول على نتائجهم الخاصة فيه على أقصى تقدير. 

لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع جريد الدستور، هي الأخرى تحاول طمأنة الطلاب، وتساعد الجميع في الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، فور صدورها؛ لذلك إذا كنت من المهتمين بالحصول على النتيجة من الممكن أن تتبع عدد من الخطوات، وتضيف بعض المعلومات، حتى تتمكن من الحصول على النتيجة فور ظهورها وقبل أي شخص آخر. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

الموقع يقدم لك مجموع الدرجات التي حصلت عليها في اختبارات الثانوية العامة لعام 2023، من إجمالي المجموع الكلي الذي هو 410 درجة، وتفصيليًا لكل الدرجات التي حصلت عليها في مختلف المواد، وبالطبع يقدم لك موقفك من الاختبارات هذا العام إن كنت ناجحًا أم راسب. 

 

الرابط التالي (من هنا)، هو بوابتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وتدقيقها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقط قم بالضغط على اللينك، وإضافة الاسم ورقم الجلوس، رقم الهاتف المحمول، وكذلك الإيميل. 

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة  2023

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عدد من نسب النجاح في الجولات التفقدية التي قام بها لمركز الكنترول الرئيسي للثانوية العامة وكانت منها.

نسب النجاح في مادة اللغة العربية 

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90٪؜

تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

 

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