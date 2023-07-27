الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

طلاب
طلاب

وصلت كنترولات تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2023، للمرحلة النهائية، من أعمال المراجعة النهائية لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي 2023.

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات انتهت من تطبيق  قواعد الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 على جميع الطلاب المستحقين لها حسب  درجاتهم في كل مادة.

وشدد المصدر، على أن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 تفيد في تعديل موقف الطالب الراسب في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو اثنين وله حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو اثنتين إلى ناجح، وتابع تطبيق ذلك وفق حالة الطالب، ولا علاقة له بنسب النجاح  في المادة نفسها.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط وقواعد منح طلاب الثانوية العامة درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، بهدف تغيير حالة الطالب من راسب لناجح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إضافة درجات رأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن درجات الرأفة تحسب بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة، كما لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة، وإنما يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط.

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم، تتراوح درجات الرأفة  بين 8 درجات 3 درجات في  كل مادة  حسب النهاية الكبرى لها.

تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال التسجيل عبر الرابط التالي لتصلك فور صدورها:

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

 

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