موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وخطوات التسجيل على موقع الدستور

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي، معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد أن قاموا بأداء الاختبارات الخاصة بداية من المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية، الاقتصاد، التربية الوطنية، الإحصاء.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

المواد غير المضافة للمجموع أداها الطلاب قبل بدء أداء المواد الأساسية، في يومي 12 و13 من شهر يونيو، واستمر الطلاب في آداء امتحاناتهم حتى آخر يونيو الماضي.

فور انتهاء طلاب الثانوية العامة لعام 2023، من أداء الاختبارات، بدأت وزارة التعليم على الفور في جمع ورصد وتدقيق درجات الطلاب والتي تنظر أن يتعرف عليها الطلاب، استعدادًا لاعتمادها وإتاحتها للاطلاع بداية من الأسبوع القادم، جيث انتهى جميع المدرسين من تصحيح أوراق الطلاب.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من خلال موقع جريدة الدستور.

نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط الدستور للتسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع الدستور يقدم لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بعد قيام الطلاب بتسجيل البيانات الخاصة بهم، حيث يقوم جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بإرسال أسمائهم وأرقام الجلوس الخاصة بهم، وكذلك الإيميل ورقم التليفون وفور إعلان النتيجة واعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي، في طريقها للاعتماد، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، على قدم وساق من أجل طمأنة قلوب الطلاب وذويهم، الذين يراودهم حلم تحقيق التفوق بالثانوية العامة لعام 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

إذا ما قمت بالتسجيل عبر بوابة جريدة الدستور الإلكترونية، يمكنك بسهولة الحصول على النتيجة فور اعتمادها من قٍبل وزير التربية والتعليم. وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org.

بعد الضغط على اللينك يجب تسجيل بياناتك والتي تتمثل في «الاسم – رقم الجلوس – الإيميل – رقم التليفون» في هذه الحالة سوف تتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، فور رصدها واعتمادها.

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عدد طلاب الثانوية العامة 2023

لا تخلو أسرة في مصر من وجود طالب أو أثنين على الأقل من الطلاب الذين يؤدون اختبارات الثانوية العامة، وهذا العام، بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالفعل لأداء اختبارات الثانوية العامة في العام الدراسي 2022-2023 في دورها الأول 783025 طالبًا وطالبة.

هذا بحسب لما جاء في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوزع هؤلاء الطلاب على النحو الموضح في السطور القادمة:

تضم الشعبة الأدبية قرابة الـ 276211 طالبًا وطالبة، بينما تنفرد الشعبة العلمية للعلوم بانضمام 391671 طالبًا وطالبة، أما فيما يخص الشعبة العلمية الذين يدرسون الرياضيات فهي 98658 طالبًا وطالبة.

ولم تغفل الوزارة تحديد مدارس الطلاب المتفوقين فيما يحص للعلوم والتكنولوجيا بواقع 1824 طالبًا وطالبة، أدى 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، و34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات، بينما أدى الاختبارات 255 طالب وطالبة من المكفوفين.