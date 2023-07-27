قبل إعلانها.. نتيجة الثانوية العامة تتصدر مؤشرات البحث (تحليل بيانات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مع بداية شهر أغسطس المقبل أي في خلال بضعة أيام فقط من الآن، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد.

وارتفعت نسب نجاح الثانوية العامة مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث وصلت نسبة النجاح في مادة الكيمياء تعدي 88%، ووصلت نسبة نجاح في مادة التاريخ، 90.2%، وبلغت في الجغرافيا 91.6%، وفي الفيزياء بلغت 91%.

ما هو موعد نتيجة الثانوية العامة

وتستعد وزارة التربية والتعليم الفني إلى اقتراب إعلان أوائل الثانوية العامة، حيث تبدأ حاليًا جميع الكنترولات على مستوى المحافظات في مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة، إذ يتم تجميع النتائج بشكل إلكتروني منعًا للتدخل أو الخطأ، ويتم تجميع درجات كل طالب فى جميع المواد ثم تتم المراجعة لتبدأ مرحلة أخرى وهى تحديد أوائل الثانوية العامة فى كل شعبة.

وتصدرت نتيجة الثانوية العامة مواقع البحث خلال الساعات الماضية، ووصلت معدلات البحث إلى ذروتها اليوم بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك بحسب أداة جوجل تريند.

جاءت محافظة جنوب سيناء على رأس محافظات الجمهورية الأكثر بحثًا عن نتيجة الثانوية العامة، وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، على مدار الساعات الماضية.

وتلتها محافظة الشرقية بمعدل 81 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، على مدار الساعات الماضية، ثم محافظة البحيرة بمعدل بحث 78 عملية بحث في الدقيقة من قبل المواطنين.

في المركزي الرابع والخامس جاءت محافظتي قنا في أقصى الصعيد ومحافظة المنوفية، حيث تساوتا في معدل البحث بنحو 71 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين.

وأيضًا كانت نسب نجاح الشعبة الأدبية أكثر ما بحث عنه المواطنون على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وفق أداة جوجل تريند.

كيف يحصل الطالب على درجات الرأفة

فيما يخص درجات الرأفة فإنه يتم حصر الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة لتغيير حالة الطالب من الرسوب لدور ثان أو لناجح بالدور الأول، ويتم ذلك في ضوء 10% من المجموع الكلي لدرجة كل مادة

ما هي نسب نجاح الثانوية العامة؟

فيما جاءت نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%، فيما بلغت في اللغة الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%، وتجاوزت في التاريخ 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%، وجاءت امتحان الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.

أما عن مواد الشعبة العلمية والتي كان حولها جدل كبير خلال امتحانات الثانوية العامة، فوصلت نسبة امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%، أما مادة الكيمياء المادة التي لم تتخطى الـ 905، حيث جاءت نسبة النجاح بها 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.