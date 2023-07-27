الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع قرب إعلان نتيجة 3 ثانوي.. يشغل ذهن أولياء الأمور والطلاب معرفة نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، لترتفع معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل”.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، عن جميع مؤشرات نتيجة الثانوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التصحيح والرصد لدرجات أغلب المواد، ومن المقرر أن الوزارة انتهت بشكل كامل من التصحيح، وأن تكون مؤشرات النتيجة ستشير إلى ارتفاع نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2022.

مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، ورابط النتيجة عبر الدستور في هذا التقرير.

ورجح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه طبقا للنتائج الأولية لأعمال الكنترولات فستكون مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ستشير إلى أن نسبة النجاح في هذا العام ستقترب من 80%، وقد تتخطاها وذلك بقليل وهو ما سوف يحسمه المواد التي سوف يتم الانتهاء من تصحيحها الآن، منوها أن النتائج في هذا العام سوف تكون مبشرة ومطمئنة.

نسب النجاح في المواد الرسمية للثانوية العامة 2023

فيما جاءت نسب النجاح بالمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها طبقا لبيان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من مجموع 95% أكثر 1.5%، فيما بلغت في مادة اللغة الثانية 91% والحاصلين على مجموع 95% فأكثر تجاوز 20%، وتجاوزت في مادة التاريخ 90.2% والحاصلين على مجموع 95% فأكثر 0.1%، وجاءت امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من مجموع 95% نسبة 1.9%، وبالنسبة لامتحان مادة الفيزياء بلغت حوالي 91% وحصل على مجموع 95% فأكثر نسبة 2.9%، بينما مادة الكيمياء المادة التي لم تتخطى الـ 905، حيث جاءت نسبة النجاح بها مجموع 88.9% والحاصلين على درجة مجموع 95% فأكثر 2.4%.

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ويقدم “الدستور” لكافة القراء خدمة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023، حيث سيتيح الموقع النتيجة هذا العام، عقب الحصول على حقوق نشرها، ولاسيما أن سبق وأن أتاح الموقع الرابط التالي: من هنا، وذلك من أجل التسجيل للحصول على النتيجة مجانا.

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