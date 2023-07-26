متاح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية، وخاصة عقب انتهاء جميع أعمال التصحيح وبدء المراجعة والرصد لدرجات الطلاب بالكنترول على مستوى الجمهورية، مما سيزيد عمليات البحث عن نتائج الشهادة الأزهرية، وذلك ترقبا لإعلانها في بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وحرصًا من "الدستور" على مشاركة الطلبة اهتماماتهم، سنقدم كيفية البحث عن نتائج الثانوية الأزهرية بالاسم وكافة تفاصيل توقعات التنسيق في العام الدراسي الجديد 2023/2024.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وبمجرد الانتهاء من الرصد لجميع درجات الطلاب، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 من خلال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالنيابة عن الدكتور أحمد الطيب، بصفته شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر خلال هذه الأيام الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، سيعقبه بساعات إتاحة نتائج الشهادة الثانوية من خلال بوابة الأزهر الشريف، وسنوضح لكم خطوات البحث عنها من خلال الاسم.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

تعلن أسماء جميع أوائل الثانوية الأزهرية بمؤتمر سينظمه الأزهر الشريف، وخاص بالإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث أن اعتاد الدكتور أحمد الطيب بالاتصال شخصيًا بجميع أوائل الثانوية الأزهرية لكي تهنئتهم وتشجيعهم، وكذلك القيام بحث الآخرين من المراحل المختلفة على الاجتهاد من أجل الوصول لأعلى الدرجات.

وتقدم لاختبارات الشهادة الثانوية في العام الدراسي 2022-2023، نحو حوالي 141.509 طلاب، في القسمين العلمي والأدبي، حيث أن ضم القسم العلمي عدد 50.738 طالبًا وطالبة، ويكونوا موزعين على 27.435 طالبًا، وعدد 23.303 طالبات، بينما قد بلغ عدد طلبة القسم الأدبي 90.771 طالبًا وطالبة، ومنهم عدد 56.287 للبنين، و34.484 للبنات.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

وتتيح بوابة الأزهر الشريف جدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال الاسم ورقم الجلوس كل عام بموعدها المحدد، من خلال رابط مباشر وخطوات سهلة.

وللاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على “بوابة الأزهر الالكترونية” من هنا. ثم اختر "خدمات الأزهر الشريف". اضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022/2023". اكتب الرقم القومي واكتب رقم الجلوس. واختر السنة الدراسية والفرع العلمي او الأدبي. ثم اضغط "استعلام" وسوف تظهر النتيجة.

قد يهمك..

خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف