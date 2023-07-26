الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع "الدستور"

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 برقم الجلوس، ذلك الحدث المهم الذي ينتظره الكثير منذ انتهاء امتحانات الثانوية يوم 13 يوليو الماضي، وذلك ما زاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 برقم الجلوس 

ويقدم موقع "الدستور" موقع خاص للحصول على النتيجة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور:

يتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم قبل الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية من قبل  وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الذي سيعلنها رسميًا خلال أيام، حيث من المتوقع الإعلان خلال منتصف الأسبوع القادم، أي خلال الأسبوع الأول في شهر أغسطس عام 2023.

خطوات التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

وعبر موقع "الدستور" يمكن تسجيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابــط، واتباع هذه الخطوات:

  • -الدخول على الرابط الموضح أعلى، ثم كتابة اسم الطالب رباعي.
  • -ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، وكتابة البريد الإلكتروني.
  • -وآخر خطوة كتابة رقم الهاتف في الخانة الأخيرة الموضحة بالموقع المخصص للنتيجة، حتى يتسنى إرسال نتائج الثانوية العامة 2023 برسالة نصية إلى الطالب الموضحة بياناته في التسجيل.

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نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عن نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% ، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

أما مادة الفيزياء نسبة النجاح بها بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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