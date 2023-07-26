الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، اقتربت من نسبة النجاح العام الماضي، وتجاوزت 75%.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  إلى أن كنترولات التصحيح تعمل حالياً على تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة، في الشعبتين الأدبي والعلمي.
وأضافت المصادر، أن عدد الطلاب الأوائل هذا العام سيكون حوالي 33 طالبًا وطالبة، في الشعبتين الأدبي والعلمي.

جدير بالذكر، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة العام الماضي 2021-2022 هي %75.04.

ويوفر الدستور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي :

https://natega.dostor.org/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

التربية والتعليم والتعليم الفني الاسم ورقم الجلوس الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي أوائل الثانوية العامة حصول على النتيجة كنترولات التصحيح نتيجة الثانوية نتيجه الثانويه العامه نسبة نجاح الثانوية العام

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