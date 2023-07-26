نتيجة الثانوية العامة 2023.. 8 معلومات مهمة عن أوائل الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني عن ٥ معلومات مهمة بشأن اختيار أوائل الثانوية العامة 2023، وقالت المصادر إنه سيتم إعلان الاوائل والاتصال معهم هاتفيا قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بيوم، وقال المصدر في تصريح خاص لموقع الدستور أن المعلومات هى:

أبرز المعلومات عن أوائل الثانوية العامة 2023

تحسب الأوائل بالأعلي درجة

يتم التوازن بين الفتيات والأولاد

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية

يتم الاختيار من جميع المدارس سواء خاصة أو حكومية أو تجريبي أو متفوقين أو مدارس المكفوفين

يتم التنسيق بين كل الشعب سواء كانت علمي أو أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة

يتم إخطار الأوائل هاتفيًا عن طريق مكالمة مكتب وزير التربية والتعليم لهم

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضى لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هي السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، و الدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة 2023 طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

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