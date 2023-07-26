الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم جلوسك فقط.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج الامتحانات خلال الفترة الحالية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء أعمال التصحيح لجميع مواد امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 -2023 بداية الأسبوع الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، وأبرز المؤشرات في النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع المقبل، بعد عودة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، من تنزانيا، موضحًا أن نسبة النجاح ستتجاوز 75% وأن مجاميع الطلاب ستكون مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام السابق، وستقل نسبة التظلمات من التصحيح.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

خطوات التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الدستور"

مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

في سياق متصل، حصلت "الدستور" على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعها الإلكتروني، فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

وفعلت "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور natega.dostor.org.
  • ثانيا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.
  • ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.
  • رابعا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول 783025 طالبًا وطالبة، وفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، موزعين على النحو التالي:-

  • الشعبة الأدبية: 276211 طالبًا وطالبة.
  • الشعبة العلمية (علوم):391671 طالبًا وطالبة.
  • الشعبة العلمية (رياضيات): 98658 طالبًا وطالبة.
  • مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: 1824 طالبًا وطالبة.
  • 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل
  • 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.
  • 255 طالب وطالبة من المكفوفين.

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