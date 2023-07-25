خطوات التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الدستور"

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع “الدستور” الرسمي عبر الرابط التالى والرسمي https://natega.dostor.org/.

وتأتى خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الكتابة على جوجل بموقع “الدستور”، والضغط على الاختيار الأول، ثم الدخول على عرض نتيجة الثانوية العامة والضغط عليها ثم تسجيل رقم الجلوس بطريقة صحيحة وبعدها سوف تظهر لك النتيجة عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جولات مستمرة لمراكز التصحيح

ويقوم الدكتور رضا حجازى وزرير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجولات مستمرة على مراكز التصحيح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، وقد أطلق الوزير عدة تصريحات صحفية عن نسب النجاح أثناء زيارته لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسب نجاح مواد الجغرافيا

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن معلوماتها عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عن الحافز الرياضي وأضافت الوزارة، أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.